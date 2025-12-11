Актриса Ума Турман похвалила русские бани в Нью-Йорке

Известная голливудская актриса Ума Турман поделилась впечатлениями о русских банях в Нью-Йорке. В видео, опубликованном в сторис в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), звезда призналась, что это одно из ее любимых мест для отдыха и восстановления.

Диваподчеркнула, что регулярно посещает бани и искренне советует их всем, кто уделяет внимание своему самочувствию и физической форме.

«Пытаюсь оставаться очень клевой в очень горячих русских банях», — с иронией заметила она.

Ранее стало известно, что бывший дом голливудской актрисы Умы Турман выставили на продажу. Объект с более чем полуторавековой историей оценили в 11,5 миллиона долларов (939 миллионов рублей). Дом был построен в середине XIX века

В 2022 году в продаже появился бывший дом Умы Турман и актера Итана Хоука в Нью-Йорке. Его стоимость составила 6,5 миллиона долларов.

