Россия
09:48, 11 декабря 2025Россия

Губернатор российского региона раскрыл последствия ночной атаки сотни беспилотников ВСУ

Богомаз: При атаке ВСУ на Брянскую область повреждены ряд машин и окон в домах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область повреждения получили ряд автомобилей и окна в многоквартирных домах. Последствия ночного налета сотни беспилотников на российский регион раскрыл губернатор Александр Богомаз в Telegram.

Над территорией Брянской области за ночь сбили 118 украинских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал.

По данным главы региона, от атак в Выгоничском районе повреждены пять гражданских автомобилей и остекление в четырех многоквартирных домах. «Осмотр продолжится в светлое время. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал Богомаз.

Ранее Минобороны заявило об одном из рекордных ночных налетов дронов ВСУ на российские регионы. Всего было уничтожено 287 украинских беспилотников, 40 из которых — над Московским регионом.

