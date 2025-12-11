Реклама

14:53, 11 декабря 2025Ценности

Хирург раскрыл секрет моложавой внешности 50-летней Шарлиз Терон

Хирург Кан: Актриса Шарлиз Терон прибегала к лазерной шлифовке лица ради красоты
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пластический хирург из Беверли-Хиллз, США, доктор Кан раскрыл секрет моложавой внешности и красоты южноафриканской и американской актрисы и модели Шарлиз Терон. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

Врач заметил, что на лице знаменитости отсутствуют морщины. По его мнению, это очень необычно для женщин ее возраста. «Обычно к 50 годам у человека появляются морщины вокруг глаз и рта, а также, возможно, кое-где проступают пигментные пятна, но, похоже, она обошла все это стороной — от них нет и следа», — подчеркнул Кан.

По этой причине специалист предположил, что Терон прибегала к процедуре Halo — лазерной шлифовке лица. «Восстановление происходит гораздо быстрее, чем при использовании традиционных лазеров. Это действительно эффективно для стимуляции роста новой кожи», — объяснил он.

Кроме того, медик считает, что звезда ежедневно использует сыворотки с пептидами и посещает процедуры, в которых применяются экзосомы.

В июле Шарлиз Терон в откровенном виде снялась для нового номера журнала Perfect Magazine.

