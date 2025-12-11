Реклама

19:50, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

Известных в России украинских блогеров депортировали из США

Украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко депортировали из США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @angelamll / TikTok

Известных в России украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко, известных обзорами на популярное американское печенье Crumbl Cookies, депортировали из США. Об этом пара рассказала в видео в TikTok.

Павелко рассказала, что у них с супругом был ровно один день, чтобы собрать вещи и покинуть территорию страны. «Вещей у нас очень много: три чемодана, две ручных клади и три посылки примерно по 25 килограммов», — посетовала блогерша.

Другие подробности случившегося она не раскрыла.

Ранее известный российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) ответил на сообщения о том, что его депортировали из США. Он назвал сообщения ложными.

Захар и Ангелина Павелко стали известны в сети благодаря обзорам на популярное в США печенье. В роликах блогерша восторженно рассказывала о новых вкусах десерта, в то время как ее супруг реагировал на происходящее без энтузиазма и вел себя так, как будто участвовал в съемках против своей воли, чем и запомнился зрителям. На аккаунт Ангелины Павелко в TikTok подписаны 1,3 миллиона человек.

