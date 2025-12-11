Реклама

02:39, 11 декабря 2025

Киев предупредили об «ужасных условиях» мирной сделки

The Telegraph: Любое мирное соглашение будет включать ужасные условия для Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Любое мирное соглашение по итогам конфликта на Украине будет включать в себя «ужасные условия» для Киева. Такое мнение выразила британская газета The Telegraph.

«Любое мирное соглашение, которое положит конец войне, будет включать ужасные условия для Украины, в том числе в отношении территории, геополитических союзов (...) и, возможно, ее внешней политики», — говорится в публикации.

При этом, отмечает газета, положение дел на фронте для Украины ухудшается. The Telegraph пишет, что даже самым преданным сторонникам Киева стоит признать, что конфликт находится на критическом этапе и идет плохо для украинской стороны.

Ранее The Telegraph сообщала, что мирный план президента США Дональда Трампа может закончиться провалом из-за главы Украины Владимира Зеленского. По мнению авторов материала, Москва не согласится с условиями Зеленского.

