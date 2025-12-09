Реклама

13:40, 9 декабря 2025Интернет и СМИ

В Британии допустили крах мирного плана Трампа по Украине из-за Зеленского

Telegraph: План Трампа по Украине находится на грани краха из-за Зеленского
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Мирный план президента США Дональда Трампа может закончиться провалом из-за президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение приводит британская газета The Telegraph.

«Мирный план Дональда Трампа оказался на грани краха после того, как Владимир Зеленский заявил, что Украина не обязана идти на территориальные уступки России», — отмечается в материале.

The Telegraph сочла, что Москва не согласится с условиями Зеленского, о чем неоднократно заявляла. Территориальный вопрос газета назвала серьезным камнем преткновения в попытках решить украинский конфликт.

Ранее стало известно, что европейские лидеры уговаривали президента Украины не принимать мирный план Трампа. Газета The Wall Street Journal утверждала, что, в частности, канцлер Германии Фридрих Мерц призывал Зеленского не соглашаться на условия США, заранее не обсудив, какие гарантии безопасности может предложить Киеву Вашингтон.

8 декабря Зеленский заявил, что компромисс по вопросу, связанному с уступкой территорий, между Россией и Украиной пока не найден. По словам украинского лидера, Киев не готов отказываться от территориальных претензий.

