Ким Чен Ын преклонил колено перед портретом российского дипломата

Ким Чен Ын посетил посольство РФ и выразил соболезнования из-за смерти Мацегоры

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил посольство России в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава государства выразил соболезнования из-за смерти российского посла в республике Александра Мацегоры. На распространенных официальным новостным агентство фотографиях видно, что Ким встал на колено перед портретом дипломата и возложил траурный букет.

«Товарищ Ким Чен Ын возложил букет цветов в память об Александре Ивановиче Мацегоре, который отдал свою благородную жизнь укреплению и развитию корейско-российской дружбы. Он отметил, что Мацегора был близким другом и товарищем, память о котором навсегда останется в сердцах корейского народа», — написало ЦТАК.

О смерти Мацегоры стало известно 8 декабря. Уточняется, что он ушел из жизни за два дня до этого — 6 декабря. Что стало причиной смерти дипломата, не сообщается.

С 2024 года Мацегора работал послом России в Северной Корее. За свои заслуги дипломат был награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы, а также государственной наградой КНДР — орденом Дружбы I степени.