Культура
10:31, 11 декабря 2025Культура

Киркоров пожаловался на черную полосу в жизни из-за роли черта

Певец Филипп Киркоров заявил, что больше никогда не сыграет в фильме про бесов
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что отказался играть в кино роли, связанные с бесовщиной, после череды неприятных жизненных событий. Об этом он рассказал «7дней.ру».

Исполнитель отметил, что сразу согласился сыграть заключенного в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», но больше не стал бы связываться с фильмами про бесов после роли черта в картине «Вечера на хуторе близ Диканьки».

«Главное, чтобы не с черными силами. Этого я никогда не делаю после определенного периода в жизни», — пояснил Киркоров. По словам певца, после съемок в проекте 2001 года нечистая сила стала причиной многих его проблем, включая болезни, скандалы и развод с Аллой Пугачевой.

Ранее певица Виктория Цыганова обвинила Киркорова в заключении дьявольской сделки. По словам артистки, ее коллега заключил «дьявольский» рекламный контракт на сумму 6 666 666 рублей и за деньги готов «продать родную мать».

