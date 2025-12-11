Реклама

13:33, 11 декабря 2025Мир

Лавров назвал число воюющих против России британских военных

Лавров: Около сотни британских военных участвуют в боевых действиях против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Около сотни британских военных принимают участие в боевых действиях против России на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Сейчас уже вынуждены были признать факты прямого участия в войне против России британских военнослужащих, спецназовцев. (...) Заявлено, что не менее 100 британских подданных находятся в рядах воюющих против Российской Федерации», — сказал министр.

Ранее министерство обороны Великобритании обнародовало информацию о погибшем на Украине 28-летнем младшем капрале Джордже Хули. В ведомстве заявили, что инцидент с участием служившего в элитном парашютном полку десантника произошел во время «испытаний новой системы обороны украинских войск вдали от линии фронта».

Вскоре газета The Guardian сообщила, что всего на Украине находятся более сотни британских солдат. По данным издания, власти страны решили скрыть этот факт для того, чтобы он не использовался Россией в «пропагандистских целях».

