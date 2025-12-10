Британия признала отправку своих военных на Украину. Это произошло после гибели элитного десантника Хули

PA: Британия признала отправку своих десантников на Украину

Великобритания признала тайную отправку своих военных на Украину. Об этом сообщило агентство Press Association (PA).

Военное ведомство выпустило некролог, посвященный гибели на Украине 28-летнего младшего капрала Джорджа Хули. Служивший в элитном парашютном полку десантник погиб, якобы «наблюдая за испытаниями новой системы обороны украинских войск вдали от линии фронта».

Британские власти не стали раскрывать, в каком конкретно батальоне числился Хули. По данным PA, первый батальон парашютного полка приписан к силам специального назначения, в то время как два других — непосредственно к армии. Однако, учитывая выдающиеся успехи в учебе и многочисленные командировки в Афганистан, Африку и Восточную Европу, не исключено, что он служил именно в спецназе.

Газета The Guardian раскрыла, что всего на Украине находятся более 100 британских солдат. По данным издания, власти страны решили скрыть этот факт для того, чтобы он не использовался Россией в «пропагандистских целях».

Британские военные едут на Украину под видом добровольцев

В октябре доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в специальной военной операции (СВО) на стороне России, рассказал, что воюющие за Вооруженные силы Украины (ВСУ) англичане являются действующими британскими военными, либо агентами разведки. По его словам, по документам британские «бывшие» солдаты идут добровольцами. «Но любой здравомыслящий человек знает, что они действующие военнослужащие или работают на Mi6», — подчеркнул он.

Любой здравомыслящий человек знает, что они действующие военнослужащие или работают на Mi6

Эйден Миннис доброволец ВС РФ

Миннис также раскрыл, что количество иностранных наемников в ВСУ исчисляется тысячами, и значительная их часть — бойцы из Британии и Польши. При этом британцам за службу в Российской армии на родине грозит тюрьма, а их семьи подвергаются преследованиям и нападениям.

Британские офицеры на Украине занимаются координацией ударов

В конце июля российские военные захватили в плен нескольких британских офицеров в Очакове Николаевской области Украины. Спецназ ВС России подплыл на катерах к Очакову, высадился и проник в командный центр украинских войск. Вся операция заняла 15 минут. Как уточнялось, плененные западные офицеры координировали «применение британских ракет и беспилотников» ВСУ.

Впрочем, для передачи Киеву оперативной информации британским военным не обязательно находиться на территории Украины. Выяснилось, что Лондон может быть причастен к атаке безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ на гражданское судно в Черном море. По сведениям военного блогера Михаила Звинчука, в момент атаки на шедшее в порт Новороссийска судно в том же районе был замечен британский самолет-разведчик RC-135W.