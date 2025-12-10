Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:01, 10 декабря 2025Бывший СССР

В причастности к атаке СБУ на танкер в Черном море заподозрили страну НАТО

Звинчук: Во время атаки СБУ на танкер над Черным морем летал британский RC-135W
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukraine Security Service Official / Reuters

Во время атаки морских дронов Службы безопасности Украины (СБУ) на танкер Dashan в западной части Черного моря был замечен самолет-разведчик НАТО. На это в своем Telegram-канале «Рыбарь» обратил внимание военный блогер Михаил Звинчук.

По его сведениям, речь идет о британском RC-135W. «Очень характерный момент», — отметил военблогер.

О нападении на гражданское судно под флагом Коморских островов сообщалось ранее 10 декабря. Танкер следовал в порт Новороссийска, но по пути был атакован безэкипажными катерами (БЭК) Sea Baby. Украина подтвердила свою причастность к удару.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина призналась в атаке еще на один танкер в Черном море

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Британия призналась в отправке военных на Украину

    В Италии рецидивист в четвертый раз сбежал из тюрьмы с помощью простыней

    Трамп заявил о захвате «очень большого танкера» у берегов Венесуэлы

    Украина ответила на предложения США по урегулированию

    Российские военные подняли флаг в Северске

    Киркоров надел на кинопремьеру костюм лаваша

    В причастности к атаке СБУ на танкер в Черном море заподозрили страну НАТО

    На Украине погиб британский десантник Хули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok