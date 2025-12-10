В причастности к атаке СБУ на танкер в Черном море заподозрили страну НАТО

Звинчук: Во время атаки СБУ на танкер над Черным морем летал британский RC-135W

Во время атаки морских дронов Службы безопасности Украины (СБУ) на танкер Dashan в западной части Черного моря был замечен самолет-разведчик НАТО. На это в своем Telegram-канале «Рыбарь» обратил внимание военный блогер Михаил Звинчук.

По его сведениям, речь идет о британском RC-135W. «Очень характерный момент», — отметил военблогер.

О нападении на гражданское судно под флагом Коморских островов сообщалось ранее 10 декабря. Танкер следовал в порт Новороссийска, но по пути был атакован безэкипажными катерами (БЭК) Sea Baby. Украина подтвердила свою причастность к удару.