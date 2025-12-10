Реклама

Украина призналась в атаке еще на один танкер в Черном море

СБУ атаковала танкер Dashan в Черном море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukraine Security Service Official / Reuters

Морские дроны Службы безопасности Украины (СБУ) Sea Baby атаковали в Черном море еще один танкер, следовавший в Новоросийск. Об этом сообщил телеканал «Мы Украина».

Речь идет о танкере Dashan, ходящим под флагом Коморских островов. «Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил (ВМС) Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения. По предварительной информации, судно выведено из строя», — заявили источники канала.

28 ноября стало известно об атаках на нефтяные танкеры под флагом Гамбии Kairos и Virat, которые следовали в Россию. Ответственность за удары также взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.

После этого Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило об ударе по танкеру Midvolga 2, приписанному к Большому порту Санкт-Петербурга. Судно перевозило растительное масло и следовало в Грузию.

