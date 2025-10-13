Британский доброволец Миннис: На стороне ВСУ воюют тысячи европейских военных

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют тысячи европейских военных. Об этом заявил британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции (СВО) на стороне России, передает ТАСС.

«Множество [европейских наемников], это общеизвестно — вероятно, их тысячи, особенно британские и польские наемники. Сейчас к нам также приезжает много южноамериканцев, в основном колумбийцев», — рассказал Миннис.

Ранее британский доброволец также сообщал об упадке морального духа ВСУ. По его словам, настрой украинских военнослужащих находится на рекордно низком уровне, многие бойцы массово сдаются в плен.

Вместе с тем Миннис прогнозировал срок краха ВСУ. Он допускал, что это произойдет в течение года.