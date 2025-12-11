Лавров: Из мирного плана по Украине исчез пункт о правах нацменьшинств

Пункт о правах национальных меньшинств исчез из плана мирного урегулирования конфликта на Украине после контактов Киева с Европейским Союзом (ЕС). Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по украинской тематике, трансляция которого доступна на YouTube.

Он отметил, что в представленном США плане из 28 пунктов было записано обязательство защиты языков нацменьшинств и религиозных свобод, а также запрет «нацистской идеологии». При этом, по словам главы МИД, в украинской редакции плана это положение исчезло.

«После контактов с европейцами количество пунктов сократилось, и тот пункт, который требовал запретить всю нацистскую идеологию и деятельность, исчез», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет сил, чтобы вернуть Крым. Он также признал отсутствие у Украины шансов вступить в НАТО. Он подчеркнул, что страну в альянсе не видят ни США, ни другие участники объединения.