Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:28, 11 декабря 2025Силовые структуры

Мечта россиянки сорвать большой куш провалилась

В Омске задержали сотрудницу киоска по продаже лотерейных билетов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Омске задержали сотрудницу киоска по продаже лотерейных билетов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, 77-летняя сотрудница павильона по продаже лотерейных билетов в течение полутора лет периодически похищала билеты. Их стоимость составляла от 30 до тысячи рублей. Она стирала защитный слой и в случае выигрыша использовала деньги на покупку новых билетов.

Ее противоправная деятельность вскрылась после ревизии торговой точки индивидуальным предпринимателем. Он обнаружил пропажу 1400 билетов на сумму 336 тысяч рублей. Уличенная в краже сотрудница пообещала полностью компенсировать ущерб, а потом уволилась и перестала выходить на связь. После этого предприниматель обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. На допросе она сообщила, что планировала сорвать большой куш. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Российские «Кусты-2» сформировали закрытую радиосеть длиной 700 километров

    В Раде рассказали о подготовке выборов во время военных действий

    Синоптик оценил срок визита зимы в Москву

    Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

    Падение иены до рекордных значений насторожило экономистов

    Выросло число пострадавших при взрыве на испытаниях в лаборатории Пермского политеха

    В России дали срок истязавшему детей многодетному отцу-садисту

    Шакира осталась в восторге от зоофилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok