Мечта россиянки сорвать большой куш провалилась

В Омске задержали сотрудницу киоска по продаже лотерейных билетов

В Омске задержали сотрудницу киоска по продаже лотерейных билетов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, 77-летняя сотрудница павильона по продаже лотерейных билетов в течение полутора лет периодически похищала билеты. Их стоимость составляла от 30 до тысячи рублей. Она стирала защитный слой и в случае выигрыша использовала деньги на покупку новых билетов.

Ее противоправная деятельность вскрылась после ревизии торговой точки индивидуальным предпринимателем. Он обнаружил пропажу 1400 билетов на сумму 336 тысяч рублей. Уличенная в краже сотрудница пообещала полностью компенсировать ущерб, а потом уволилась и перестала выходить на связь. После этого предприниматель обратился с заявлением в полицию.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. На допросе она сообщила, что планировала сорвать большой куш. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек.