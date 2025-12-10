Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

В Калининграде мужчину приговорили к 22 годам колонии за смерть ребенка

В Калининграде мужчину приговорили к 22 годам колонии за детскую жертву. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 158 («Кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину»), 30, 105 («Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом»), 105 («Убийство»), 167 («Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога, общеопасным способом») УК РФ.

Как установил суд, 65-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения посчитал, что его соседка по СНТ недоплатила ему за работу по обустройству бетонных дорожек на ее участке. 13 сентября 2024 года он пришел к ее дому, облил веранду бензином и поджег, после чего скрылся.

59-летняя женщина смогла выбраться из дома. Соседи вызвали пожарных, которые после тушения обнаружили четырехлетнего внука пострадавшей. Он отравился продуктами горения.

Обвиняемый частично признал вину. Он сообщил, что бензин пролил случайно и не знал, что ребенок находился с бабушкой. Он был с ним знаком и хорошо к нему относился.

Сумма ущерба от пожара составила 2,7 миллиона рублей.

Суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Также с него была взыскана компенсация ущерба в размере 2,7 миллиона рублей и морального вреда в размере шести миллионов рублей в пользу родителей мальчика.

