Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:28, 11 декабря 2025Россия

Медведев назвал средним пальцем для США слова Зеленского о референдуме

Медведев: Референдум на Украине затормозит урегулирование конфликта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Референдум на Украине, о котором говорил президент страны Владимир Зеленский, затормозит урегулирование конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

«Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун», — написал Медведев.

Ранее Зеленский заявил, что решение по уступкам Киева по территориям должен принимать украинский народ в ходе голосования.

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что таким образом Зеленский хочет разделить ответственность за свои провалы с народом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Победитель «Евровидения-2024» отказался от награды по политической причине

    Зеленский отказался выводить украинских военных из ДНР

    Саша Петров споет в образе персонажа из «Буратино»

    США назвали условие для участия во встрече в Париже по Украине

    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине

    В Чехии назвали условие помощи Украине

    На Западе рассказали о страхе Европы перед Россией

    Трамп осведомлен о последнем ответе Зеленского на мирный план

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok