Медведев назвал средним пальцем для США слова Зеленского о референдуме

Медведев: Референдум на Украине затормозит урегулирование конфликта

Референдум на Украине, о котором говорил президент страны Владимир Зеленский, затормозит урегулирование конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X.

«Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Все понимают, что референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун», — написал Медведев.

Ранее Зеленский заявил, что решение по уступкам Киева по территориям должен принимать украинский народ в ходе голосования.

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что таким образом Зеленский хочет разделить ответственность за свои провалы с народом.