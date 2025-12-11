Медведев оценил идею создания альтернативы G7 без европейских стран

Медведев: Идея о «Ключевой пятерке» смотрится как щелчок по носу Европе

Идея создания альтернативы «Большой семерки» G7 без европейских стран под названием «Ключевая пятерка» (С5) смотрится как щелчок по носу Европейскому Союзу. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

«Эта идея смотрится как явный щелчок по носу (или пинок под жопу) унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию. Не цените роли Вашингтона — вы нам и не нужны вовсе. И без вас обойдемся, не вы теперь главные», — написал он.

Он также напомнил, что никто пока никаких документов о создании C5 публично не предъявил, поэтому это выглядит как «антитрамповская разводка» глобалистов.

Ранее стало известно, что в США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки» без стран Евросоюза. Новая стратегия нацбезопасности предлагает создать «Ключевую пятерку» (Core 5, С5), в состав которой войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.