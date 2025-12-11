Реклама

10:53, 11 декабря 2025

«Мисс Москва» в трусах с вырезами снялась для мексиканского Playboy

Карина Черных
Карина Черных

Фото: @olga_novikova_work / @playboymx

«Мисс Москва — 2023», блогерша и телеведущая Ангелина Бреженская снялась для мексиканской и латиноамериканской версии журнала Playboy. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя королева красоты предстала перед камерой в черном латексном корсете, который обнажал часть ее груди. Также она надела трусы с вырезами, перчатки и прозрачные колготки в сочетании с остроносыми туфлями на шпильках.

В то же время девушка распустила гладко уложенные волосы, подчеркнула глаза стрелками и нанесла на губы розовую помаду. Кроме того, она дополнила образ серебристыми украшениями.

В июле 2023 года Ангелина Бреженская пожаловалась на хейтеров и рассказала о количестве пластических операций.

