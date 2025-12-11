Москалькова рассказала о судьбе желающих вернуться на родину украинцах в России

Москалькова: Киев не принимает обратно граждан Украины, желающих вернуться

Киев не принимает обратно желающих вернуться на родину граждан Украины. Их судьбу раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По данным омбудсмена, на территории Курской области находятся шесть граждан Украины, которые были «по их просьбе вывезены из зоны боевых действий из Сумской области».

«Мы не препятствуем [их возвращению]. Наши власти очень чутко относятся к гуманитарной теме и никаких препятствий не чинят, но на сегодняшний день украинская сторона их не принимает. Она не забирает своих граждан, которые хотели бы оказаться дома со своими родными и близкими», — заключила Москалькова, добавив, что «совершенно не понимает подобные действия украинской стороны».

Ранее Москалькова раскрыла детали новых договоренностей по обмену. С ее слов, передачу посылок для пленных Россия и Украина начнут после 15 декабря.