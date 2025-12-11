Реклама

Экономика
13:59, 11 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали зимний «налет» и «все причуды погоды»

Синоптик Шувалов пообещал москвичам налет зимы к концу недели
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям Москвы зимний «налет» и «все причуды погоды» к концу недели. В беседе с 360.ru он спрогнозировал, что в пятницу, 12 декабря, российскую столицу накроют метель, переходящий в снег дождь, просто снег, ветер, а также образуется гололедица.

В субботу, продолжил синоптик, уже обойдется без осадков, однако будет холодно и ветрено. Температура опустится до минус 5 градусов Цельсия в дневное время, а ветер усилится до 10-15 метров в секунду. «Так что ощущения будут, как будто на улице минус 15 градусов», — предупредил Шувалов.

На следующий день ветер стихнет, но станет еще холоднее, уточнил синоптик. Температура в дневные часы составит от минус 7 до минус 9 градусов Цельсия. «Морозы продержатся несколько дней. Снег выпадет, но немного — всего 1-2 сантиметра.
На дальнейший период ситуация пока остается неопределенной, так как атмосферные процессы развиваются по-разному», — заметил эксперт.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что первая метель календарной зимы обрушится на Москву и Подмосковье 12 декабря.

