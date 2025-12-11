Мужчина впервые за 15 лет встретился с родным братом и получил неожиданное предложение

Пользователь Reddit с ником RecognitionDue3657 рассказал о необычной просьбе своего брата Джеймса, с которым он до того момента не разговаривал 15 лет. По его словам, близкие родственники поссорились из-за того, что автор переспал с девушкой Джеймса, которую звали Элис.

«Меня выгнали из дома и отругали все члены семьи — и дальние, и ближайшие, а Джеймс вычеркнул меня из моей жизни. За эти годы мне удалось восстановить хоть какое-то общение с родителями и младшей сестрой, но Джеймс по-прежнему не хотел иметь со мной ничего общего», — уточнил автор.

Он добавил, что смог получить высшее образование и построить карьеру, а в 2021 году у него родилась дочь, с матерью которой автор не поддерживает романтических отношений. О существовании девочки знают и родители мужчины, и его сестра, любящая проводить с ней время. В один из дней автору позвонила его мать и попросила заехать к ней. Когда тот прибыл, то с удивлением обнаружил, что его дожидаются брат Джеймс и та самая Элис.

«Оказалось, что через некоторое время после измены они помирились, поженились и договорились больше никогда обо мне не говорить. Однако последние несколько лет они пытаются завести детей, но Джеймс, судя по всему, их иметь не может. Мой брат сказал, что готов наконец простить меня и принять обратно в свою жизнь, если я сделаю стану донором спермы, чтобы помочь ему создать семью», — написал автор.

Родители братьев полностью поддержали эту идею, однако сам автор сомневается в итоговом решении. По его словам, ему крайне неловко, и он вообще не уверен, что Джеймс и Элис могут стать хорошими родителями.

