Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

Мужчина впервые за 15 лет встретился с родным братом и получил неожиданное предложение

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником RecognitionDue3657 рассказал о необычной просьбе своего брата Джеймса, с которым он до того момента не разговаривал 15 лет. По его словам, близкие родственники поссорились из-за того, что автор переспал с девушкой Джеймса, которую звали Элис.

«Меня выгнали из дома и отругали все члены семьи — и дальние, и ближайшие, а Джеймс вычеркнул меня из моей жизни. За эти годы мне удалось восстановить хоть какое-то общение с родителями и младшей сестрой, но Джеймс по-прежнему не хотел иметь со мной ничего общего», — уточнил автор.

Он добавил, что смог получить высшее образование и построить карьеру, а в 2021 году у него родилась дочь, с матерью которой автор не поддерживает романтических отношений. О существовании девочки знают и родители мужчины, и его сестра, любящая проводить с ней время. В один из дней автору позвонила его мать и попросила заехать к ней. Когда тот прибыл, то с удивлением обнаружил, что его дожидаются брат Джеймс и та самая Элис.

«Оказалось, что через некоторое время после измены они помирились, поженились и договорились больше никогда обо мне не говорить. Однако последние несколько лет они пытаются завести детей, но Джеймс, судя по всему, их иметь не может. Мой брат сказал, что готов наконец простить меня и принять обратно в свою жизнь, если я сделаю стану донором спермы, чтобы помочь ему создать семью», — написал автор.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Родители братьев полностью поддержали эту идею, однако сам автор сомневается в итоговом решении. По его словам, ему крайне неловко, и он вообще не уверен, что Джеймс и Элис могут стать хорошими родителями.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он получил от незнакомки сообщение, которое помогло ему узнать тайну, скрываемую от него много лет. Мужчина добавил, что намерен встретиться с той, кто раскрыла ему правду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия признала отправку своих военных на Украину. Это произошло после гибели элитного десантника Хули

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Губернатор Калифорнии опубликовал видео с Трампом и Хегсетом в наручниках

    Жители Великого Новгорода сообщили о взрывах

    Samsung скопировала iPhone

    Дочь Дольфа Лундгрена показала фигуру в откровенном бикини

    Москвичам посоветовали не ждать полноценной зимы в ближайшее время

    В Бельгии раскрыли риски использования активов России

    Зеленскому нашли замену

    Художница призналась в торговле останками и изготовлении кукол из частей человеческих тел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok