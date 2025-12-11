Выпуск журнала Spiegel с Трампом и Путиным назвали «Два злодея, одна цель»

На новой обложке журнала Spiegel появился заголовок «Два злодея, одна цель».

На ней изображены президент России Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп, держащий российского политика за плечи.

«Европа сможет выжить только в том случае, если противостоит России и станет более независимой от США. Украина не сможет выиграть войну против России; Трамп в этом прав», — отмечает издание.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп вошли в топ-5 самых влиятельных людей в Европе по версии журнала Politico. Трамп, которого в издании назвали «трансатлантической взрывной волной», возглавил рейтинг. Путин занял пятую строчку списка.