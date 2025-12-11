На Украине допустили назначение преемника Зеленского при одном условии

Буданов может стать преемником Зеленского после назначения главой ОП

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может стать преемником украинского лидера Владимира Зеленского после его назначения на пост главы офиса президента (ОП). Такой сценарий приводит в своем Telegram-канале «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах.

«Друзья называют Буданова бесстрашным, враги — ******** (сумасшедшим — прим. «Ленты.ру»). Но и те, и другие признают, что он человек храбрый и решительный. И он гораздо жестче [экс-главы ОП Андрея] Ермака. Если б к Буданову домой рискнули бы прийти с обыском детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. «Ленты.ру»), то, вполне возможно, никто бы из них живым оттуда не вышел», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что Буданов, несмотря на конфликт со структурами, существующими на деньги западных грантодателей, обладает хорошими отношениями с американскими властями и может наладить контакт с администрацией президента США Дональда Трампа, если еще не сделал этого. Кроме того, получив полномочия, аналогичные тем, что были у бывшего главы ОП Андрея Ермака, глава ГУР сможет установить контроль над силовыми структурами, включая Службу безопасности Украины, а также восстановить политическое влияние администрации Зеленского.

При этом отмечается, что от предшественника Буданова отличает наличие собственных амбиций. По мнению источника «Страны.ua», работа в ОП даст большой стимул сольному политическому проекту руководителя украинской разведки, а Зеленский таким шагом «номинирует его на роль своего преемника на посту президента». При этом, допускается, что Буданов откажется от такой роли, если ему не предоставят необходимые полномочия.

Ранее Буданова уже называли одним из кандидатов на пост главы офиса Зеленского. Помимо него, в списке фигурировали министр обороны Денис Шмыгаль, премьер-министр Юлия Свириденко и первый вице-премьер Михаил Федоров.