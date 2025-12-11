На Украине предрекли затопление Сум в течение трех дней

Город Сумы затонет за три дня в случае ударов Вооруженных сил (ВС) России по системе водоснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».

«Если очистные сооружения перестанут принимать сточные бытовые воды — все, город за несколько дней просто утонет», — предрек затопление города украинский военный эксперт Олег Жданов.

На Украине также действуют графики отключения света.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что Украине понадобится семь-восемь лет, чтобы полностью восстановить энергетику страны. Он отметил, что после завершения конфликта отключения электроэнергии могут происходить еще полгода-год.