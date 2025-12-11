Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:02, 11 декабря 2025Бывший СССР

На Украине предрекли затопление Сум в течение трех дней

Фокус: Сумы затонут за три дня в случае удара ВС России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Город Сумы затонет за три дня в случае ударов Вооруженных сил (ВС) России по системе водоснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Фокус».

«Если очистные сооружения перестанут принимать сточные бытовые воды — все, город за несколько дней просто утонет», — предрек затопление города украинский военный эксперт Олег Жданов.

На Украине также действуют графики отключения света.

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что Украине понадобится семь-восемь лет, чтобы полностью восстановить энергетику страны. Он отметил, что после завершения конфликта отключения электроэнергии могут происходить еще полгода-год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

    Блокировку iMessage в России признали невозможной

    ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

    Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

    Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

    Россиян предупредили о проблемах с сердцем из-за насморка

    Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

    Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok