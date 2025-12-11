Реклама

01:59, 11 декабря 2025Бывший СССР

На Украине пройдут аудиты в оборонной сфере

Премьер Украины Свириденко: В декабре начнутся аудиты в оборонной сфере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В 20-х числах декабря на Украине начнутся аудиты в оборонной сфере. Об этом сообщила премьер страны Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что помимо государственных предприятиях министерства обороны проверка затронет 22 предприятия АО «Украинская оборонная промышленность». По словам Свириденко, первые результаты будут представлены в январе 2026 года.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю перезагрузить наблюдательные советы и в оборонной сфере страны. Такое распоряжение президент Украины дал на фоне коррупционного скандала, связанного с его приближенными.

