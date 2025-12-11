На Украине раскрыли численное ограничение для ВСУ в проекте мирного соглашения

Зеленский: Документ предусматривает численное ограничение ВСУ в 800 тыс. бойцов

В проекте грядущего мирного соглашения присутствует пункт о численном ограничении для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот факт подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с журналистами, передает «РБК-Украина».

По его словам, документ предусматривает сохранение текущей численности армии страны в 800 тысяч бойцов. Политик напомнил, что при обсуждении мирного соглашения в 2022 году предлагались и условия хуже — тогда проект содержал ограничение ВСУ до 40-50 тысяч человек.

«Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт», — резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский раскритиковал предложение американской стороны по демилитаризованной зоне в Донбассе. По его словам, оно не учитывает множество нюансов.