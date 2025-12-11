Реклама

На Украине раскрыли одержимость Уиткоффа одной идеей по урегулированию конфликта

FT: Уиткофф одержим идеей отказа Украины от земель для урегулирования конфликта
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф одержим одной идеей относительно урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Киеве.

Как передает издание, речь идет об отказе Украины от оставшейся части Донбасса. По словам собеседников FT, Уиткофф считает, что такое урегулирование вопроса с землями поможет избежать более долгого и разрушительного конфликта и достичь справедливого мира.

Также появлялась информация, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает, чтобы Украина согласилась на «обмен территориями».

Ранее стало известно, что Трамп поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому дедлайн по принятию мирного плана. Сообщалось, что он составляет «считаные дни».

