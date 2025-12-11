На Украине рассказали о жестком ультиматуме Трампа Зеленскому

Американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планом урегулирования конфликта. Об этом рассказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
«У Трампа другая реальность, а Зеленский это никак не хочет понять. Игры кончились, сейчас он либо принимает план Трампа без условий и своих желаний, либо все забираем и отдаем России», — отметил эксперт.
По его словам, Трамп всеми силами старается дать понять Зеленскому, что в случае отказа от плана его ждут серьезные последствия и новые условия. Они в конце концов затруднят процесс заключения мира, резюмировал Соскин.
Ранее глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. Политик также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.
Кроме этого, Дональд Трамп заявлял, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном.