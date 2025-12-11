На Украине рассказали о жестком ультиматуме Трампа Зеленскому

Соскин: Трамп поставил Зеленскому ультиматум планом урегулирования на Украине

Американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планом урегулирования конфликта. Об этом рассказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«У Трампа другая реальность, а Зеленский это никак не хочет понять. Игры кончились, сейчас он либо принимает план Трампа без условий и своих желаний, либо все забираем и отдаем России», — отметил эксперт.

По его словам, Трамп всеми силами старается дать понять Зеленскому, что в случае отказа от плана его ждут серьезные последствия и новые условия. Они в конце концов затруднят процесс заключения мира, резюмировал Соскин.

Ранее глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. Политик также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.

Кроме этого, Дональд Трамп заявлял, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном.

