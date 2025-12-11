Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:07, 11 декабря 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о жестком ультиматуме Трампа Зеленскому

Соскин: Трамп поставил Зеленскому ультиматум планом урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планом урегулирования конфликта. Об этом рассказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«У Трампа другая реальность, а Зеленский это никак не хочет понять. Игры кончились, сейчас он либо принимает план Трампа без условий и своих желаний, либо все забираем и отдаем России», — отметил эксперт.

По его словам, Трамп всеми силами старается дать понять Зеленскому, что в случае отказа от плана его ждут серьезные последствия и новые условия. Они в конце концов затруднят процесс заключения мира, резюмировал Соскин.

Ранее глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в конфликте. Политик также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.

Кроме этого, Дональд Трамп заявлял, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «82 процента украинцев требуют соглашения». Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценить обстановку

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    В России назвали слово года

    Две женщины попали в больницу из-за взрыва освежителя воздуха

    На Украине рассказали о жестком ультиматуме Трампа Зеленскому

    Власти ответили на предложение увеличить оклад срочникам в три раза

    Россиянам назвали полезные для сердца продукты

    Порномодель заработала состояние на видео для взрослых и стала противницей порнографии

    Ошибка в супермаркете обернулась для любителя картошки неожиданными последствиями

    Евродепутат назвал причину «маргинализации» ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok