На Украине вспомнили про еще один мирный план Зеленского

На Украине напомнили о прошлогодней доктрине Зеленского и назвали ее бутафорией

В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский презентовал доктрину, которую в стране назвали бутафорией. Такое заявление сделало издание «Украинская правда» (УП), вспомнив про обещания украинского лидера.

«(...) еще в зародыше эта история была "пустой" и "предусматривала лишь пиар президента"», — так о мирной инициативе отозвались источники УП.

Издание напомнило, что Зеленский презентовал доктрину в конце ноября 2024 года. Документ был обозначен как план внутренней устойчивости Украины и включал в себя десять пунктов, среди которых: единство, фронт, оружие, финансирование, энергетика, безопасность и другие.

УП отмечает, что практически ни одна инициатива не была реализована, называя план бутафорией.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поставил украинскому президенту дедлайн по принятию мирного плана, который разработала администрация США. Сообщалось, что он составляет «считанные дни».

