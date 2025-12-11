Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:26, 11 декабря 2025Путешествия

На Западе рассказали о «туристическом ренессансе» в Москве

Журнал Forbes рассказал о «туристическом ренессансе» в Москве
Алина Черненко

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Западе отнесли Москву к числу лучших городов мира по развитию туризма и рассказали о ее «туристическом ренессансе». Соответствующая публикация размещена в журнале Forbes.

Автор материала подчеркнул, что российская столица — это больше чем просто центр глобальной энергетической политики, и она прекрасно обходится без Запада, имея друзей на Востоке. Несмотря на многочисленные санкции, мегаполису удалось переориентироваться на новую модель туризма, говорится в источнике.

Материалы по теме:
Китайцы массово едут в Россию. Почему этому рады не все?
Китайцы массово едут в Россию.Почему этому рады не все?
23 декабря 2024
Что посмотреть в Москве за один день: достопримечательности и интересные места Пешеходный маршрут по центру
Что посмотреть в Москве за один день: достопримечательности и интересные местаПешеходный маршрут по центру
2 октября 2025

«В 2023 году Москву посетило около 2,3 миллиона иностранных туристов, в подавляющем большинстве из Китая, Индии, Турции и Ирана. Также резко возрос поток путешественников из Юго-Восточной Азии, стран Персидского залива и Центральной Азии, заполнив вакуум, образовавшийся после ухода европейцев. В первой половине 2025 года число поездок выросло впечатляющими темпами — на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — пишет автор, добавляя, что это «живая карта того геополитического мира, который Москва хочет построить».

Кроме того, в публикации сказано, что российская столица позиционирует себя как «город будущего», где мобильность, безопасность и удобство интегрированы посредством технологий.

«Транспортные приложения в режиме реального времени, роботы, убирающие улицы и доставляющие пиццу, билеты в музеи по QR-кодам, безналичные платежи, инструменты перевода на основе искусственного интеллекта и повсеместный общедоступный Wi-Fi — все это работает на одну цель: создание ощущения, что Москва опередила многие западные столицы в цифровой модернизации», — резюмирует журналист Forbes.

Ранее сообщалось, что китайские онлайн-платформы зафиксировали взрывной интерес к полетам в Россию после введения безвизового режима. Значительный рост поиска по направлениям в Санкт-Петербург и Москву зарегистрирован из Урумчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В МИД прокомментировали требования Зеленского по выборам

    Россиянам напомнили срок оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

    IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

    Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

    В России фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

    В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

    В ВСУ признали продвижение ВС России на одном участке фронта в ДНР

    Внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok