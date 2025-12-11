Начальник отдела зенитного вооружения третьего ЦНИИ Минобороны России пойдет под суд

В Москве осудят начальника отдела зенитного вооружения Минобороны за взятки

Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, начальник отдела зенитного вооружения ФГБУ «3 ЦНИИ» Минобороны России Евгений Лайко обвиняется в мошенничестве и получении взяток от директора ООО «НПП «Александр» Вячеслава Семенова и руководителя ООО «Техмет 18» Максима Тулкина в размере 11 миллионов рублей.

В 2020 году Семенов обратился к Лайко с вопросом о продвижении своей продукции, в том числе для ПВО. Он согласился помочь за вознаграждение. В период с 2021 года по июнь 2025 года Лайко получил около восьми миллионов рублей за продвижение продукции, составление проектов тактико-технических требований без их завышения, а также за проведение испытания изделий. Передача денег в этот период происходила в конвертах в туалетах различных ресторанов. Если сумма была большая, то Лайко приезжал в офис к Семенову.

В мае этого года Семенов обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной. Силовики проверили и подтвердили информацию.

