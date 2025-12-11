Над Москвой сбили еще два беспилотника

Мэр Собянин: Средства ПВО уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что специалисты экстренных служб начали работу на месте падения обломков устройств.

Других подробностей о происшествии Собянин не привел.

Как передает «Интерфакс», всего за последнее время над Московским регионом удалось ликвидировать 39 дронов. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотниками типа «Лютый».

Такой летательный аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.