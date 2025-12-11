Реклама

Экономика
11:28, 11 декабря 2025Экономика

Назван самый популярный у россиян люксовый автомобиль

Автостат: Самым популярным люксовым брендом в конце осени стал Bentley
Кирилл Луцюк

Фото: Phil Noble / Reuters

По итогам прошлого месяца в России купили 65 новых люксовых автомобилей. Об этом сообщило «Автостат».

Если сравнивать с ноябрем 2024 года, то продажи выросли на 51 процент. Самым популярным брендом в этот раз оказался Bentley — 20 реализованных автомобилей. Вторая позиция осталась за Lamborghini с показателем 18 единиц. В свою очередь, Rolls-Royce занял третье место с результатом 14 экземпляров.

Кроме того, в последний месяц осени жители России приобрели семь новых Ferrari, три Aston Martin и столько же Maserati.

Всего же с января по ноябрь 2025 года в России продали 638 новых люксовых автомобилей. В январе-ноябре прошлого года соответствующий показатель был на 28 процентов ниже.

В октябре 2025 года в стране реализовали 62 новых люксовых автомобиля. Тогда самым популярным автомобилем класса luxury стал Rolls-Royce, который купили в количестве 26 экземпляров. На втором месте расположился Bentley с результатом в 13 единиц. Столько же проданных автомобилей пришлось на Lamborghini.

