Названа неуместная на борту самолета одежда и обувь

Стилист Лаудорф назвала шляпы с большими полями неуместными на борту самолета
Мария Винар

Фото: Creative_Bird / Legion-Media

Педагоги по деловому этикету Лора Виндзор и Лора Акано, а также стилист Карин Лаудорф назвали неуместную на борту самолета одежду и обувь. Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

В первую очередь специалисты обратили внимание на пляжную одежду и обувь. Например, футболки без рукавов, шлепанцы и шляпы с широкими полями. «Очень большие шляпы могут быть непрактичны в ограниченном пространстве, а именно — у выхода на посадку или в самолете», — объяснила Лаудорф.

Кроме того, эксперты отметили пижамные наряды. «Тапочки и пижамы в самолете демонстрируют отсутствие гордости за свою презентабельность», — заявила Акано.

Вдобавок собеседницы издания упомянули духи с резким запахом и неопрятный внешний вид. «Никто не хочет чувствовать запах вашего пренебрежения гигиеной, а именно вонючие подмышки, жирные волосы, неприятное дыхание или немытые ноги!» — заявила Виндзор и призвала не ходить во время полета по самолету босиком и класть ноги на подлокотники.

В июле популярная американская блогерша и модель Анабель Акоста зашла в непристойном образе в самолет и вызвала споры в сети.

