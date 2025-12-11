Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского Политеха

Mash: Перегрузка системы давления могла привести к взрыву в Пермском Политехе

Причиной взрыва в лаборатории Пермского национального исследовательского Политехнического университета могла стать неисправность в работе гидродинамического стенда, используемого для изучения жидкостей и газов. Предварительную причину происшествия назвал Mash в Telegram.

По информации издания, ударная волна от него выбила двери в лаборатории. Согласно одной из версий, к взрыву могла привести перегрузка системы давления.

Ранее стало известно, что после происшествия пропали четыре человека. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Сообщения о происшествии в Пермском Политехе появились утром 11 декабря. На данный момент известно о двух жертвах, включая десятилетнего ребенка. Еще от двух до трех человек пострадали.