Немецкий суд запретил конфискацию шедшего из России нефтяного танкера

Федеральный финансовый суд Германии запретил конфискацию шедшего из РФ танкера

Федеральный финансовый суд Германии отклонил жалобу немецкой таможни и не разрешил конфисковать танкер Eventin, который в январе шел из порта России и потерял управление у острова Рюген в Балтийском море, после чего был отбуксирован и изъят. О принятом решении пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Eventin под флагом Панамы с почти 100 тысячами тонн нефти на борту следовал из российского порта Усть-Луга, но начал дрейфовать из-за проблем с оборудованием. В марте таможня Германии решила конфисковать танкер, а флаг на нем, поделились журналисты, заменили на немецкий.

После этого различные ведомства ФРГ вели между собой переговоры о дальнейшей судьбе Eventin, приняв итоговое решение на фоне внесения властями Евросоюза судна в список российского теневого флота.

Позднее Налоговый суд Мекленбурга — Передней Померании по жалобе владельцев судна и груза приостановил конфискацию в рамках срочного решения. Таможня Германии оспорила это в Федеральном финансовом суде, который теперь заявил о наличии «обоснованных сомнений в законности мер по взысканию».