Одна страна Латинской Америки внезапно стала доступнее по цене для россиян

АТОР: Венесуэла делает скидки до 50 процентов для российских туроператоров

После прекращения чартерной программы авиакомпании Nordwind в Венесуэлу на фоне угроз президента США Дональда Трампа вторгнуться в страну местный турбизнес начал делать скидки для российских туроператоров. О том, что это государство в Латинской Америке внезапно стало доступнее по цене для соотечественников, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что для российских компаний, которые организуют полеты на рейсах перевозчика Conviasa, скидки могут доходить до 50 процентов. Представители туроператора Fun & Sun отметили, что спецпредложения есть как от авиакомпании, так и от отелей острова Маргарита.

В АТОР добавили, что ближайший рейс Conviasa из Москвы запланирован на 22 декабря. Цены на пакетные туры с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками начинаются от 219,6 тысячи рублей на двоих. Отдых в отеле с системой «все включено» обойдется чуть дороже — от 231,5 тысячи рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что россияне устремились в Венесуэлу, чтобы отметить Новый год. Они не увидели проблемы в конфликте этой страны с США и предпочли отдых там отпуску в Турции, Таиланде и Египте.

