07:57, 11 декабря 2025Силовые структуры

Осужденная за мошенничество по делу Долиной отказалась выступать в суде

Осужденная по делу Долиной курьер Цырульникова отказалась выступать в суде
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Курьер Анжела Цырульникова, осужденная по делу о хищении средств и имущества певицы Ларисы Долиной, решила не выступать в рамках гражданского судебного процесса о споре за квартиру артистки. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомились журналисты ТАСС.

Уточняется, что фигурантка не заявляла самостоятельных требований относительно предмета спора. В судебное заседание она не явилась, письменный отзыв относительно исковых требований не представила.

Цырульникова не принимала участия ни в заседаниях первой инстанции, ни в апелляции.

Ранее защита дроппера Андрея Основы, получившего четыре года колонии за обман Ларисы Долиной, обжаловала приговор. Как считает его адвокат, предъявленное обвинение не соответствует реальным событиям. Он намерен добиться отмены приговора для своего подопечного.

