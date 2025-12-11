Реклама

18:02, 11 декабря 2025

План Трампа присудил демилитаризованную зону России

FT: По плану Трампа демилитаризованная зона признается за Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Согласно мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будущая демилитаризованная зона на международном уровне будет признана российской территорией. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет британская газета The Financial Times (FT).

При этом, отмечают собеседники издания, план Трампа предполагает, что« российские войска не будут входить в демилитаризованную зону», которая будет организована по «корейской модели».

FT напоминает, что, по заверениям американцев, демилитаризованная зона станет «самой сильной линией обороны в мире», что станет одной из гарантий безопасности для Украины.

Ранее стало известно, что мирны план Трампа предполагает дислокацию российских и украинских подразделений вне демилитаризованной зоны.

