План Трампа присудил демилитаризованную зону России

FT: По плану Трампа демилитаризованная зона признается за Россией

Согласно мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта будущая демилитаризованная зона на международном уровне будет признана российской территорией. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет британская газета The Financial Times (FT).

При этом, отмечают собеседники издания, план Трампа предполагает, что« российские войска не будут входить в демилитаризованную зону», которая будет организована по «корейской модели».

FT напоминает, что, по заверениям американцев, демилитаризованная зона станет «самой сильной линией обороны в мире», что станет одной из гарантий безопасности для Украины.

Ранее стало известно, что мирны план Трампа предполагает дислокацию российских и украинских подразделений вне демилитаризованной зоны.