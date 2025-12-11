Реклама

06:01, 11 декабря 2025

Порномодель заработала состояние на видео для взрослых и стала противницей порнографии


Алиса Дмитриева
Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Бывшая создательница контента для OnlyFans кардинально изменила взгляды на жизнь после обращения к религии и замужества. Об этом сообщает USA Today.

Нейла Рэй, заработавшая за пять лет состояние в 14 миллионов долларов (примерно 1,75 миллиарда рублей) на публикации откровенных фото и видео, стала противницей порнографии. Порномодель, некогда жившая в особняке за 4,3 миллиона долларов (около 330,2 миллиона рублей) и ездившая на Ferrari, признается, что для съемок отдельных сюжетов ей приходилось напиваться до беспамятства, чтобы заглушить ощущения унижения и дискомфорта.

«Я была настолько погружена в индустрию для взрослых, что делала сумасшедшие, радикальные вещи. А теперь я на противоположном конце спектра», — говорит Рэй. Бывшая модель объясняет свою трансформацию духовным пробуждением после знакомства с блогером-христианином Джорданом Джордано, за которого она вышла замуж.

Несмотря на критику со стороны как коллег по индустрии, так и некоторых верующих, Рэй намерена продолжать выступать против платформы OnlyFans. Она надеется «изменить сердца и умы» тех, кто продолжает создавать там контент.

Ранее молодая жительница Великобритании, рост которой составляет два метра и шесть сантиметров, пожаловалась на одиночество из-за мужчин, воспринимающих ее только в качестве необычного сексуального объекта. По ее словам, у нее уже два года нет личной жизни из-за трусливых мужчин, которые игнорируют ее из-за роста. Двухметровая девушка выкладывает контент для взрослых на платформе OnlyFans.

