14:23, 11 декабря 2025Путешествия

Постоялица отеля получила удар током во время отдыха в спа-салоне

CB: Женщина получила удар током в спа-салоне отеля в Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom  

Отдыхавшая в спа-салоне отеля в Европе женщина получила удар током. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).

Инцидент произошел 10 декабря в Гранаде, Испания. Постоялица отеля принимала гидромассажную ванну. Во время отдыха она нажала кнопку для включения напора, но ее поразил электрический разряд.

На место происшествия вызвали сотрудников экстренного реагирования. Женщину доставили в местную больницу. На данный момент она находится в реанимации. Национальная гвардия начала расследовать причины происшествия.

Ранее 33-летняя туристка упала с балкона отеля через несколько часов после заселения. Инцидент произошел на Пхукете, Таиланд, бездыханную путешественницу обнаружили на парковке.

