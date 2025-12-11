Реклама

18:04, 11 декабря 2025

Предсказано влияние контроля России над Северском на переговоры с Украиной

Политолог Журавлев: Взятие Северска ВС РФ повлияет на переговоры о мире
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Переход Северска под контроль России может значительно повлиять на ход переговоров о мире, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, это должно заставить задуматься европейские страны.

«Продвижение всегда сильно влияет на переговоры, так же, как и его отсутствие. Теперь, когда наши войска все ближе к позициям противника, его возможности дипломатии сокращаются», — сказал политолог.

Журавлев подчеркнул, что особенно важно продвижение российских войск для европейских партнеров Украины, которые должны понять, насколько проигрышным будет дальнейшее сопротивление.

«Дальше они становятся перед выбором: либо заканчивать эту войну, либо продолжать, но с риском потерять уже свои страны. Активность, которая казалась им безопасной, становится опасной. Надеюсь, теперь в них проснется здравый смысл», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль города Северска Донецкой народной республики (ДНР). Он также отчитался о занятых российскими войсками населенных пунктах Кучеровка и Куриловка.

