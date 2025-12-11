При взрыве и обрушении дома в российском городе пострадали люди

При взрыве и обрушении дома под Волгоградом пострадали четыре человека

При взрыве и обрушении дома в городе Петров Вал под Волгоградом пострадали четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.

«По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших — трое взрослых и один ребенок», — говорится в сообщении.

На данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь. Всех пострадавших доставляют в медучреждения города Камышина, уточнили в пресс-службе.

О ЧП стало известно ранее 11 ноября. В сети появилось фото, на котором видно, что разрушения затронули угловую квартиру на четвертом этаже. Отмечается, что местные жители услышали взрыв примерно в 14:45 по московскому времени. В результате произошедшего часть многоквартирного дома обрушилась.