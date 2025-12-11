Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:09, 11 декабря 2025Россия

При взрыве и обрушении дома в российском городе пострадали люди

При взрыве и обрушении дома под Волгоградом пострадали четыре человека
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При взрыве и обрушении дома в городе Петров Вал под Волгоградом пострадали четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.

«По данным, поступившим на текущий момент, есть четверо пострадавших — трое взрослых и один ребенок», — говорится в сообщении.

На данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь. Всех пострадавших доставляют в медучреждения города Камышина, уточнили в пресс-службе.

О ЧП стало известно ранее 11 ноября. В сети появилось фото, на котором видно, что разрушения затронули угловую квартиру на четвертом этаже. Отмечается, что местные жители услышали взрыв примерно в 14:45 по московскому времени. В результате произошедшего часть многоквартирного дома обрушилась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Людей вытащили из-под завалов взорвавшейся многоэтажки в российском регионе

    Названа предварительная причина взрыва в доме в российском городе

    В России стали чаще обманывать участников СВО

    Доходы россиян пересчитали в бургерах

    В Европе выступили против изъятия ЕС российских замороженных активов

    ГОСТ на праворульные и гибридные машины предложили изменить

    Пашиняна заметили на Лубянке

    Новогодний фильм с Долиной призвали снять с эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok