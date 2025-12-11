Реклама

15:35, 11 декабря 2025Забота о себе

Психолог подсказала способ найти мотивацию работать перед Новым годом

Психолог Быстрова: Для сохранения мотивации перед Новым годом нужны микропаузы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: TetianaKtv / Shutterstock / Fotodom  

Психолог Анастасия Быстрова рассказала, как можно найти мотивацию работать перед Новым годом. В беседе с NEWS.ru она раскрыла способы сделать это.

По словам Быстровой, в первую очередь важно избегать переутомления. «Включите до конца года в ваш рабочий план "остановки" для отдыха, пусть это будут микропаузы, когда вы выходите на улицу для прогулки или разрешаете себе в выходной день хотя бы час ничего не делать», — порекомендовала психолог.

Кроме того, чтобы сохранить мотивацию, Быстрова посоветовала достаточно спать. Чтобы качество сна было лучше, она порекомендовала ложиться в постель и вставать в одно и то же время, отказываться от гаджетов минимум за час до сна, а также каждый день гулять на свежем воздухе не менее 20 минут.

Специалистка добавила, что мотивацию также снижает отсутствие конкретики в задачах. Чтобы избежать ее, нужно выписать список всех дел до конца года и определить, что точно нужно успеть в этом году, а что можно перенести на следующий год.

Она также призвала выделять время на приятные ритуалы, например, на то, чтобы выпить какао за завтраком, посмотреть кино с близким человеком, отправиться на спа-процедуры в выходные или попробовать новый пряный аромат в кофе.

Ранее психолог Алена Никольская перечислила несколько способов избавления от дурных мыслей. Одним из них Никольская назвала технику оспаривания.

