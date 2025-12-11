Путин объявил об индексации некоторых пенсий

Путин: Страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6 процента

С 1 января 2026 года на 7,6 процента проиндексируют страховые пенсии по старости. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент России Владимир Путин. Его процитировал Telegram-канал «Кремль. Новости».

Кроме того, он рассказал, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, каким вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера.

«Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в 2026 году средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей.

Что касается индексации страховых пенсий россиян, то она затронет больше 38 миллионов человек. По словам экономиста Игоря Балынина, размер фиксированной выплаты увеличится с 8907,7 рубля до 9584,69 рубля.