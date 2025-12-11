Реклама

Экономика
02:53, 11 декабря 2025Экономика

Высчитана средняя социальная пенсия в России

РИА: Средний размер социальной пенсии в РФ составит 16,6 тысячи рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В 2026 году средний размер социальной пенсии в России составит 16,6 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Эта сумма будет актуальной с апреля следующего года, когда пройдет ее индексация на 6,8 процента. О грядущем пересчете ранее рассказал депутат госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.

Социальные пенсии выплачиваются детям с инвалидностью, людям, получившим инвалидность в детстве, а также пожилым гражданам, не имеющим необходимого трудового стажа. Кроме того, индексация затронет и государственные пенсии, которые предназначены для определенных льготных категорий населения России.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия» выступили с предложением повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Парламентарии указали, что повышение выплат обеспечит достойный уровень жизни, а также поможет поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения.

