Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:01, 8 декабря 2025Экономика

Россиянам рассказали об индексации страховых пенсий

РИА Новости: С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Страховые пенсии россиян с 1 января 2026 года проиндексируют на 7,6 процентов. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, на данные цели будет выделено почти 12 триллионов рублей. Повышение выплат затронет более 38 миллионов россиян. Собеседник агентства подчеркнул, что индексация страховых пенсий по старости затронет, как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Балынин добавил, что размер фиксированной выплаты увеличится с 8907,7 рублей до 9584,69 рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил о досрочном начислении январских пенсий. По его словам, их начнут выплачивать с 24-25 декабря. Власти решили перенести выплату на конец декабря, чтобы получатели средств успели получить деньги до начала выходных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал признание о конфликте на Украине

    Мизулина рассказала о желании детей покинуть Россию из-за Roblox

    Женщинам подсказали упражнение для развития сексуальности

    Россиянам рассказали об индексации страховых пенсий

    Трамп заявил о переговорах с «украинскими лидерами, включая Зеленского»

    Трамп разочаровался в поведении Зеленского

    Девушка завела крошечного котенка и получила «озеро собачьей мочи»

    Глава крупнейшего банка США рассказал о проблемах у Европы

    В Чехии жертвой вспышки гепатита А стали более 30 человек

    Главе Минтруда направили обращение о введении 13-й зарплаты медикам и педагогам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok