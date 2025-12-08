Россиянам рассказали об индексации страховых пенсий

РИА Новости: С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6 %

Страховые пенсии россиян с 1 января 2026 года проиндексируют на 7,6 процентов. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, на данные цели будет выделено почти 12 триллионов рублей. Повышение выплат затронет более 38 миллионов россиян. Собеседник агентства подчеркнул, что индексация страховых пенсий по старости затронет, как неработающих, так и работающих пенсионеров.

Балынин добавил, что размер фиксированной выплаты увеличится с 8907,7 рублей до 9584,69 рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил о досрочном начислении январских пенсий. По его словам, их начнут выплачивать с 24-25 декабря. Власти решили перенести выплату на конец декабря, чтобы получатели средств успели получить деньги до начала выходных.