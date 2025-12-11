Реклама

23:20, 11 декабря 2025Россия

Путин провел телефонный разговор с двумя командирами на передовой

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент России Владимир Путин по завершении совещания в Кремле, посвященного ситуации в зоне спецоперации (СВО), провел телефонный разговор с двумя командирами подразделений ВС РФ на передовой. Об этом заявили в пресс-службе главы государства, передает ТАСС.

В момент телефонного разговора Путин находился в обществе полковника Дениса Пирогова. Он поговорил с командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады полковником Ярамиром Темирхановым, который принимал участие в операции по освобождению Северска. Кроме того, российский лидер связался с командиром 177-го полка Каспийской флотилии полковником Сергеем Черданцевым и выразил ему благодарность за службу.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о том, что российские войска заняли город Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.

