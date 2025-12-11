Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:54, 11 декабря 2025Россия

Путин рассказал о ходе создания буферной зоны в приграничных районах Украины

Путин: Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: kremlin.ru

Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции, полное видео которого Кремль опубликовал в Telegram,

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту», — подчеркнул он.

Ранее Путин допустил взятие под контроль украинских Сум. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в этой области составляет от 8 до 12 километров.

В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если военная помощь Киеву будет продолжаться, буферная зона может занять почти всю площадь Украины. К посту он добавил видео с картой страны, в котором вне полосы безопасности осталась лишь ее небольшая часть на западе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ прервали доклад российских военных из Северска Путину

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Захарова назвала Европу дойной коровой США

    Семейная пара сорвалась с 25 метров после обрыва туристического зиплайна

    Трамп призвал лидеров Европы надавить на Зеленского

    Ирину Шейк и Тома Брэди заподозрили в возобновлении романа

    В Москве резко вырастет минимальная зарплата

    Белоусов сообщил о взломе обороны ВСУ на одном из направлений

    Герасимов сообщил о расширении наступления у границы России

    Россиянам назвали опасные для домашних животных атрибуты Нового года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok