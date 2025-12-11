Путин: Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану

Создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет по плану. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции, полное видео которого Кремль опубликовал в Telegram,

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту», — подчеркнул он.

Ранее Путин допустил взятие под контроль украинских Сум. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в этой области составляет от 8 до 12 километров.

В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если военная помощь Киеву будет продолжаться, буферная зона может занять почти всю площадь Украины. К посту он добавил видео с картой страны, в котором вне полосы безопасности осталась лишь ее небольшая часть на западе.

